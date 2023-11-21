В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем

Лидер ХАМАС Хания заявил о приближении достижения перемирия с Израилем

Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что вместе с Израилем они достигли прогресса в вопросе соглашения о перемирии. Об этом передает РИА Новости.

Хания заявил о приближении перемирия с Израилем и подчеркнул, что ХАМАС передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем. По данным телеканала Al-Arabiya, Катар раскроет детали соглашения в ближайшие часы.

Ранее в ХАМАС рассказали о предстоящей сделке по заложникам. Официальный представитель движения Иззат эль-Решик уточнил, что в рамках соглашения ожидается освобождение израильских женщин и детей в качестве заложников в обмен на освобождение палестинских детей и женщин, находящихся в оккупационных тюрьмах.

Израиль ранее оценивал готовность ХАМАС к сделке по обмену заложниками. Посол страны в России Александр Бен Цви заявил, что об этом говорить пока рано.