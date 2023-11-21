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07:13, 21 ноября 2023Мир

В ХАМАС рассказали о предстоящей сделке по заложникам

Представитель ХАМАС: Катар объявит детали сделки по заложникам в ближайшие часы

Фото: Zakariya Yahya / Globallookpress.com

Катар объявит детали предстоящей сделки по заложникам в ближайшие часы. Об этом рассказал Al Jazeera официальный представитель ХАМАС Иззат эль-Решик, передает Reuters.

«Ожидаемое соглашение будет включать освобождение израильских женщин и детей в качестве заложников в обмен на освобождение палестинских детей и женщин, находящихся в оккупационных тюрьмах», — сказал он.

Отмечается, что переговоры о перемирии на несколько дней, а также о поставках помощи в Газу продолжаются.

Ранее Израиль оценил готовность ХАМАС к сделке по обмену заложниками. Посол страны в России Александр Бен Цви заявил, что об этом говорить пока рано.

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      Виктория Кондратьева
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