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22:37, 21 ноября 2023Мир

США назвали возможные сроки освобождения заложников по сделке с ХАМАС

Белый дом: на освобождение заложников по сделке с ХАМАС уйдет несколько дней

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Освобождение заложников в рамках возможной сделки между Израилем и ХАМАС потребует несколько суток. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Нам всем нужно быть готовыми к тому, что это займет часы и дни для завершения освобождения заложников после сделки», — уточнил он.

Ранее Джон Кирби рассказал, что сделка все еще ждет своего утверждения и не согласована.

Во вторник, 21 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сделка об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению.

Ранее глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что вместе с Израилем они достигли прогресса в вопросе соглашения о перемирии. Хания также заявил о приближении перемирия с Израилем и подчеркнул, что ХАМАС передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем.

Ранее Израиль оценил готовность ХАМАС к сделке по обмену заложниками. Посол страны в России Александр Бен Цви заявил, что об этом говорить пока рано.

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      Марина Совина
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