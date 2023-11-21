Нетаньяху понадеялся на хорошие новости по сделке об освобождении заложников

Нетаньяху: надеюсь на хорошие новости в скором времени по сделке о заложниках

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что переговоры с ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа достигли прогресса, и выразил надежду на хорошие новости в скором времени. Об этом сообщает Haaretz.

«Мы добиваемся прогресса. Я не думаю, что стоит говорить слишком много даже сейчас, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости», — сказал политик.

Ранее представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую. Дипломат отметил, что пока стороны не могут предоставить каких-либо подробностей до достижения окончательных договоренностей.

Представитель радикального палестинского движения Иззат эль-Решик сообщил, что ожидаемое соглашение будет включать «освобождение израильских женщин и детей в качестве заложников в обмен на освобождение палестинских детей и женщин, находящихся в оккупационных тюрьмах».