В России стали массово продавать нелегальную икру из Китая

Союз осетроводов: в России массово продают нелегальную черную икру из Китая

В настоящее время 40 процентов российского рынка осетровой икры заполнено импортным фальсификатом — производители массово продают дешевую китайскую черную икру под видом российской. По закону, в такой ситуации товар признается фальсификатом и должен быть изъят из оборота и уничтожен. Об этом сообщили в Союзе осетроводов, пишут «Известия».

В 2022 году в страну официально было ввезено 18,5 тысячи тонн икры из Китая, но весь этот объем был в дальнейшем перемаркирован и продан как российская икра. Причем в Россию также поступает и контрабандная икра из КНР, ее объем превышает легальный в 1,5-2 раза. Цены на нелегальную китайскую икру достигают 100 долларов против 200 долларов за легальную продукцию.

Икра из Китая дешевле, однако она может быть опасной для потребителей. По словам президента Союза осетроводов, владельца компании «Русский икорный дом» Александра Новикова, в КНР осетров выращивают сотни маленьких хозяйств, зачастую в весьма неблагоприятных экологических условиях. «В наших кормах не присутствует никаких ГМО-компонентов, в китайских же — по полной программе. У нас используют только самую высококачественную, дорогую рыбную муку, а там — или мясокостную, или даже перьевую», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что розничные цены на красную икру в России в годовом выражении упали на четыре процента, до 6000 рублей за килограмм. При этом спрос на икру в октябре-ноябре в среднем по стране увеличился на 21 процент. Эксперты не исключают, что перед Новым годом цены на красную икру снова вырастут.