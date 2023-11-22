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11:24, 22 ноября 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в откровенном костюме для Zara

Фото: Zara

Российская модель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для модного бренда Zara. Соответствующие снимки появились на официальном сайте марки.

На размещенном фото 37-летняя манекенщица предстала в классическом черном костюме и оформленной глубоким декольте жилетке белого цвета. Видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера на время съемки. При этом визажисты сделали ей акцент на глаза, оформив черные растушеванные стрелки.

Кроме того, звезда позировала в синем бархатном платье, брючном костюме и белой рубашке. Также она примерила черный топ и атласную юбку в тон.

В октябре Ирина Шейк также снялась в откровенном виде. Тогда манекенщица продемонстрировала подтянутое тело, запечатлев себя перед зеркалом. Так, знаменитость поделилась снимком в металлическом бюстгальтере и желтых шортах длины мини.

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      Карина Черных
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