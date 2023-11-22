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07:53, 22 ноября 2023Мир

Катар обозначил сроки объявления о старте гуманитарной паузы в секторе Газа

МИД Катара: о начале гуманитарной паузы в Газе будет объявлено в течение суток

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министерство иностранных дел Катара сообщил о заключении договоренности палестинским движением ХАМАС и Израилем о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что о времени старта гуманитарной паузы объявят в течение суток. Там также допустили, что она может продлиться дольше, чем было оговорено.

Кроме того, министерство добавило, что на следующих этапах сделки палестинской и израильской сторон число освобожденных граждан будет увеличиваться.

Ранее ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных. Стороны конфликта договорились о прекращении огня и приостановке всех военных действий на территории сектора Газа.

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      Марина Совина
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