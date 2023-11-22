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01:46, 22 ноября 2023Бывший СССР

Командир отделения ВСУ рассказал об успешном наступлении российских войск

Командир отделения ВСУ: артиллерия помогает российским войскам успешно наступать

Фото: Reuters

Командир отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), представившийся Романом, сообщил, что российская артиллерия может в любой момент ударить по украинским позициям благодаря преимуществу в небе. Об этом военный рассказал в интервью корреспонденту Daily Shincho Хитоси Такасэ.

«Самое главное — это небо. Русские ведут тщательное наблюдение с воздуха, и артиллерия может внезапно ударить, как только вы выйдете на огневую позицию», — заявил командир отделения ВСУ, отметив, что российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.

Японский журналист Хитоси Такасэ, побывавший на украинских позициях, в свою очереди отметил, что ВСУ значительно уступают российской артиллерии, «грохот которой слышится заметно чаще».

Ранее пленный командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко объяснил, почему его подразделение не смогло выполнить поставленную задачу на левобережье Днепра в Херсонской области.

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      Екатерина Подвигина
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