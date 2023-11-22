Концерт Арбениной в Томске отменили после десятков жалоб

Концерт Дианы Арбениной в Томске отменили после нескольких десятков жалоб

Концерт российской певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Томске после поступления нескольких десятков жалоб на артистку. Об этом сообщила начальница департамента по культуре Томской области Елена Шагова в беседе с «Интерфакс».

Выступление должно было состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска, куда местные жители и начали подавать жалобы из-за некорректных высказываний исполнительницы «по текущей ситуации». По словам Шаговой, жалобы поступали и в департамент по культуре области.

«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта», — поделилась собеседница издания.

Сама Арбенина в Telegram-канале прокомментировала отмену шоу, заявив, что концерт не состоится без объяснения причин, а договор был расторгнут в одностороннем порядке.

Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас Диана Арбенина лидер группы «Ночные снайперы»

Ранее депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков призвал лидера группы «Ночные снайперы» выступить на передовой.