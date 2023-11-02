Российский депутат призвал Арбенину выступить на передовой

Красноярский депутат Дюков призвал Арбенину выступить на передовой

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков призвал лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину выступить на передовой. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Подъем».

Политический деятель обратился к мэрии с просьбой пересмотреть возможность выступления артистки в городе в конце ноября, так как Арбенина «четко и ясно выражала антироссийскую позицию и по действиям руководства страны, и нашего президента В.В. Путина в части борьбы с фашизмом при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине». Позже его обращение было переадресовано полиции.

«Мы ожидаем пока что. Сроки не называют, но, учитывая, что концерт 26 ноября, я думаю, им надо принимать решение побыстрее. Я думаю, что тянуть здесь было бы некрасиво, в том числе в отношении артиста и организаторов», — заявил Дюков. Он также добавил, что выступление исполнительницы в Новосибирске вместе с женой участника СВО не убедило его в патриотизме певицы.

«Я не верю в мгновенные изменения. И в случае с предателями это надо много раз доказать немного другим: не концертами и песнями с женами участников СВО, а концертами и песнями в Донбассе, в Крыму. Она ведь туда не едет, чтобы иметь возможность потом петь на Украине, в Европе. Поэтому пусть она сначала раненым нашим попоет в госпиталях, пусть на передовой побывает», — подчеркнул красноярский депутат. Дюков отметил, что сам был на передовой и знает отношение военнослужащих к Арбениной.

Ранее Арбенина высказалась о текущей ситуации в мире, представив акустическую версию новой песни под названием «Бог ушел».