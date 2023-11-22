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12:43, 22 ноября 2023Россия

Кремль заявил об отсутствии изменений в условиях помилования за участие в СВО

Песков заявил, что пересмотра условий помилования за участие в СВО не было

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские власти не меняли критерии помилования осужденных за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, предполагающего определенное время боев в составе штурмовых отрядов. Об отсутствии изменений заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 22 ноября, приводит ТАСС.

Пресс-секретаря президента России спросили, будут ли пересматривать условия помилования участников резонансных преступлений. Песков уточнил, что речь идет о конкретных условиях, связанных с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах.

«За этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было», — подчеркнул Песков.

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      Евгения Куликова
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