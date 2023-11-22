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16:55, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Врачи предупредили россиян о популярных уловках маркетологов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян о популярных уловках маркетологов, связанных с косметикой и экопродуктами. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты назвали заблуждением мнение, что косметика с содержанием парабена вызывает рак молочной железы. «Выяснилось, что концентрация парабена должна быть больше в несколько десятков тысяч раз, чем можно обнаружить в крови у человека, то есть реального вреда от парабена нет», — заявил Гандельман. При этом, по словам Малышевой, косметические продукты, на которых указано, что в них не содержится парабен, стоят в разы дороже из-за надписи «без парабена».

Гандельман сравнил маркетинговый ход с косметикой без парабена с уловкой маркетологов, которые устанавливают в магазинах стенды с экопродуктами. «Есть стеллаж с экопродуктами, и есть обычные продукты — все они проверены, они поступили на прилавок, потому что они безопасны, хотите покупать с такой надписью и заплатить в 1,5 раза дороже — покупайте, не хотите — покупайте обычные продукты», — заключил врач.

Ранее врач Александр Мясников развеял миф, что подсолнечное масло хуже оливкового. Специалист заявил, что утверждения о превосходстве оливкового масла над подсолнечным являются маркетинговым ходом. По его словам, оба этих продукта одинаково полезны для здоровья.

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      Олег Давыдов
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