Ведущая «Давай Поженимся!» назвала минусы Москвы

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что не любит центр Москвы

Ведущая программы «Давай Поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что не любит центр Москвы. Минусы столицы она назвала в беседе с изданием «Мослента».

Сябитова уточнила, что неприязнь к этому району связана с пробками, которые постоянно там возникают, и добавила, что ни одному автомобилисту не нравится такая ситуация на дорогах. Ведущая отметила, что любит Москву, но не кричит о своих чувствах к городу. По словам Сябитовой, родители не привили ей трепетное отношение к столице.

«Мне вообще кажется, что если взрослый человек говорит о том, что обожает Москву и постоянно гуляет, то он врет. А работает он когда?» — заявила телеведущая. Сябитова считает, что Москва похожа на нее. Столица представляется свахе успешной, яркой, состоявшейся женщиной немолодых лет. «Для гостей столицы она очень эффектная и амбициозная. Ну а для своих — спокойная, комфортная и очень любящая», — заключила Сябитова.

Ранее минусы Москвы назвал известный метеоролог Роман Вильфанд. Он пожаловался, что в столице редко встречаются таблички с номерными знаками и названиями улиц. Еще одной проблемой синоптик считает отсутствие четкости и определенности в данных на указателях наземного транспорта.