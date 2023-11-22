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13:20, 22 ноября 2023Среда обитания

Ведущая «Давай Поженимся!» назвала минусы Москвы

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что не любит центр Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая программы «Давай Поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что не любит центр Москвы. Минусы столицы она назвала в беседе с изданием «Мослента».

Сябитова уточнила, что неприязнь к этому району связана с пробками, которые постоянно там возникают, и добавила, что ни одному автомобилисту не нравится такая ситуация на дорогах. Ведущая отметила, что любит Москву, но не кричит о своих чувствах к городу. По словам Сябитовой, родители не привили ей трепетное отношение к столице.

«Мне вообще кажется, что если взрослый человек говорит о том, что обожает Москву и постоянно гуляет, то он врет. А работает он когда?» — заявила телеведущая. Сябитова считает, что Москва похожа на нее. Столица представляется свахе успешной, яркой, состоявшейся женщиной немолодых лет. «Для гостей столицы она очень эффектная и амбициозная. Ну а для своих — спокойная, комфортная и очень любящая», — заключила Сябитова.

Ранее минусы Москвы назвал известный метеоролог Роман Вильфанд. Он пожаловался, что в столице редко встречаются таблички с номерными знаками и названиями улиц. Еще одной проблемой синоптик считает отсутствие четкости и определенности в данных на указателях наземного транспорта.

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      Нина Ташевская
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