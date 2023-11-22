Молдавия решила денонсировать еще семь соглашений с СНГ ради евроинтеграции

Молдавия денонсирует еще семь соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства республики, трансляция которого велась на странице кабинета министров в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В числе причин отказа от сотрудничества с СНГ названы курс страны на евроинтеграцию, а также «невозможность применения соглашений, моральная устарелость и несоответствие современным реалиям». Кроме того, представивший проект вице-премьер, глава МИД Николай Попеску заявил, что Молдавия «уже не разделяет политику, ценности и направления развития механизмов соглашений, которые в них предложены».

Страна прекратит участие в соглашениях о создании общего научно-технологического пространства, о сотрудничестве в области распространения знаний, о сотрудничестве в вопросах соблюдения налогового законодательства, о борьбе с налоговыми преступлениями, об эффективном использовании энергосистем, о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и о противодействии обращению фальсифицированных лекарств.

С января по конец октября 2023 года Молдавия расторгла 29 соглашений с СНГ. Кроме того, республика также инициировала расторжение еще 70 договоров с международной организацией.