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13:50, 22 ноября 2023Бывший СССР

Молдавия решила денонсировать еще семь соглашений с СНГ

Молдавия решила денонсировать еще семь соглашений с СНГ ради евроинтеграции

Фото: aquatarkus / Ыргееукыещсл . Fotodom

Молдавия денонсирует еще семь соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства республики, трансляция которого велась на странице кабинета министров в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В числе причин отказа от сотрудничества с СНГ названы курс страны на евроинтеграцию, а также «невозможность применения соглашений, моральная устарелость и несоответствие современным реалиям». Кроме того, представивший проект вице-премьер, глава МИД Николай Попеску заявил, что Молдавия «уже не разделяет политику, ценности и направления развития механизмов соглашений, которые в них предложены».

Страна прекратит участие в соглашениях о создании общего научно-технологического пространства, о сотрудничестве в области распространения знаний, о сотрудничестве в вопросах соблюдения налогового законодательства, о борьбе с налоговыми преступлениями, об эффективном использовании энергосистем, о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и о противодействии обращению фальсифицированных лекарств.

С января по конец октября 2023 года Молдавия расторгла 29 соглашений с СНГ. Кроме того, республика также инициировала расторжение еще 70 договоров с международной организацией.

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      Александр Курбатов
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