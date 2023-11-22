Молдавские фермеры на тракторах перекрыли въезд в Кишинев

Полиция Молдавии: фермеры на тракторах перекрыли один из въездов в Кишинев

Протестующие молдавские фермеры на тракторах перекрыли один из въездов в Кишинев. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба полиции Молдавии.

«Дорожное движение на столичном Хынчештском шоссе — одном из въездов в Кишинев — перекрыто», — говорится в сообщении.

Полиция констатировала, что фермеры, которые приехали из разных населенных пунктов страны в столицу, проигнорировали требование полиции не мешать другим участникам дорожного движения.

Ранее, 22 ноября, молдавские фермеры начали подготовку к маршу на Кишинев на тракторах, который был запланирован на следующий день. Они недовольны положением в сельскохозяйственном секторе страны.