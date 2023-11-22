Стало известно о подготовке марша на Кишинев

Молдавские фермеры начали подготовку марша на Кишинев на тракторах

Молдавские фермеры начали подготовку маршу на Кишинев на тракторах. Протест запланирован на 23 ноября, пишет агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

В сообщении говорится, что протестующие недовольны положением в сельскохозяйственном секторе Молдавии, отсутствием помощи от властей и открытием рынка страны для импорта зерновых с Украины.

Ранее стало известно, что почти половина жителей республики недовольна политикой Кишинева. Нынешний курс страны поддержали всего 38,7 процента опрошенных граждан.

В конце октября в ряде городов Молдавии прошли массовые акции оппозиции, выступающей за проведение честных выборов. Протестующие критиковали правящую партию за давление на оппозиционные силы.