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13:20, 22 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке марша на Кишинев

Молдавские фермеры начали подготовку марша на Кишинев на тракторах

Фото: Unsplash

Молдавские фермеры начали подготовку маршу на Кишинев на тракторах. Протест запланирован на 23 ноября, пишет агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

В сообщении говорится, что протестующие недовольны положением в сельскохозяйственном секторе Молдавии, отсутствием помощи от властей и открытием рынка страны для импорта зерновых с Украины.

Ранее стало известно, что почти половина жителей республики недовольна политикой Кишинева. Нынешний курс страны поддержали всего 38,7 процента опрошенных граждан.

В конце октября в ряде городов Молдавии прошли массовые акции оппозиции, выступающей за проведение честных выборов. Протестующие критиковали правящую партию за давление на оппозиционные силы.

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