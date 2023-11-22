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13:17, 22 ноября 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу

МВД разыскивает экс-тренера сборной Дагестана Ахмедова, обвиненного в госизмене

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российское МВД объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада (Ахмеда) Ахмедова, обвиненного в госизмене. Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска МВД РФ.

По данным Telegram-канала Mash, сейчас Ахмедов проживает на территории Украины. Его семья продолжает оставаться в России.

Следователи возбудили в отношении экс-тренера по кикбоксингу уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ за участие в специальной военной операции на украинской стороне. Мужчина участвовал в теробороне Вооруженных сил Украины в составе батальона «Хорт», а также в обороне Бахмута.

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      Олеся Мицкевич
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