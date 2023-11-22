На Алтае спасли сбившихся с пути фламинго

В Горном Алтае отправили в зоопарк двух сбившихся с пути из-за урагана фламинго

Двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана, спасли в Горном Алтае и отправили в зоопарк Барнаула. Об этом сообщает Mash.

Жители Чойского района обнаружили птиц и рассказали о них специалистам. За фламинго приехали сотрудники Сайлюгемского нацпарка — орнитолог Алексей Кужлеков и ветеринар ГЛК «Манжерок». Птиц решили поселить в Барнауле.

По мнению Кужлекова, фламинго могли потеряться из-за плохих погодных условий. Если бы их не нашли люди, они могли погибнуть на морозе.

Сотрудники зоопарка уже осмотрели фламинго, одни из них по-прежнему слаб. В настоящее время их откармливают рачками и знакомят с новым окружением. Предполагается, что в Барнауле птицы останутся до весны.

Ранее в ноябре птенца длиннохвостой неясыти, который пострадал от нападения ворон, выпустили в лес на Сахалине после реабилитации. Птицу спасли сотрудники «Сахалинэнерго» и сообщили о ней в Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.