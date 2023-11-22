На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы

Украинский суд заочно приговорил 52 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы

Суд заочно приговорил 52 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщила Служба безопасности республики (СБУ) в Telegram.

Согласно материалам ведомства, приговоры вынесли депутатам, которые «способствовали развязыванию полномасштабной агрессии против Украины».

«15 февраля 2022 года чиновники поддержали постановление об обращении к [президенту России Владимиру ]Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении.

Кроме того, обвинительные акты против еще 23 российских депутатов направлены в суд, отметили в СБУ.

Ранее ведомство предъявило подозрение министру энергетики России Николаю Шульгинову.