На Украине рассказали о выстрелах в ответ на русский язык

Омбудсмен Кремень: бойцы ВСУ на передовой реагируют на русский язык выстрелом

Первая реакция военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на русский язык на передовой — выстрел. Об этом заявил украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает издание «Страна.ua».

По его словам, с началом российской специальной военной операции фактор языка в республике стал выполнять роль маркера «свой — чужой». «И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция — выстрел. Поэтому украинский — это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находится, "свой — чужой"», — сказал он.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. По данным следствия, в одном из интервью она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не может назвать их украинцами. Отмечается, что это стало причиной волны возмущения среди украинских военных.