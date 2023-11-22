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15:29, 22 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о выстрелах в ответ на русский язык

Омбудсмен Кремень: бойцы ВСУ на передовой реагируют на русский язык выстрелом

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Первая реакция военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на русский язык на передовой — выстрел. Об этом заявил украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает издание «Страна.ua».

По его словам, с началом российской специальной военной операции фактор языка в республике стал выполнять роль маркера «свой — чужой». «И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция — выстрел. Поэтому украинский — это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находится, "свой — чужой"», — сказал он.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. По данным следствия, в одном из интервью она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не может назвать их украинцами. Отмечается, что это стало причиной волны возмущения среди украинских военных.

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      Алевтина Запольская
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