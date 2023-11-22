На Украине раскритиковали Зеленского после слов о России

Экс-советник Кучмы Соскин назвал опасными заявления Зеленского о конфликте с РФ

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube раскритиковал заявления главы государства Владимира Зеленского о нежелании уступать России территории и намерении идти в конфликте до конца.

«Зеленский вновь подчеркнул, что жители Украины не готовы отдать России свои территории и будут стоять до конца. Вот это очень важное какое-то заявление. До конца. До чьего конца? До последнего украинца? До конца развала Украины?» — задался он вопросом.

Подобные заявления украинского лидера Соскин счел опасными для страны, отметив, что ситуация в зоне боевых действий складывается катастрофическая из-за отсутствия поставок нового оружия. Экс-советник подчеркнул, что Зеленский абсолютно не разбирается ни в политэкономии и финансах, ни в военном деле, указав на его непрофессионализм и некомпетентность.

Ранее Зеленский вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Политик добавил, что противник не боится и не остановится, поскольку не ощущает, что противостоит всему миру. Он призвал западных союзников увеличить поставки вооружений.