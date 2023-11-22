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15:24, 22 ноября 2023Забота о себе

Найдена польза сна с подушкой между ног

Остеопат Животов: сон с подушкой между коленями помогает при сколиозе

Фото: Zaruna / Shutterstock / Fotodom

Подушка, положенная на ночь между коленей, помогает при неприятных ощущениях не только беременным женщинам, отметил остеопат Владимир Животов. О найденной пользе сна с этой постельной принадлежностью между ног он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Животова, подушка между ног помогает от болей из-за сколиоза, который есть у большинства людей. «Это означает, что перекручен не только позвоночник, но и таз. Соответственно, нагрузка на суставы приходится неравномерная, и чем человек старше и тяжелее, тем сильнее он это ощущает», — объяснил остеопат. Специалист подчеркнул, что подушка, зажатая между ног, поможет лучше спать людям, у которых в течение дня сильно устают и перенапрягаются мышцы в области таза.

Остеопат уточнил, что подушку также можно подложить под колени в положении лежа на спине. В том же положении, продолжил он, можно подкладывать себе подушки под кисти и предплечья, чтобы рука была чуть согнута. Таким образом, объяснил Животов, в согнутом положении и ноги, и руки будут лучше расслабляться.

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      Александра Лисица
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