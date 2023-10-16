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17:40, 16 октября 2023Забота о себе

Врач назвал правильный способ избавиться от хруста в шее

Остеопат Евдокимов: массаж и физиопроцедуры могут помочь от хруста в шее

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Чем раньше человек начнет решать проблему хруста в шее, тем больше шансов избежать осложнений, рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов. Правильный способ избавиться от данной проблемы он назвал в беседе с News.ru.

Массаж и физиопроцедуры помогут ликвидировать скопившиеся в шейном отделе позвоночника соли и остеофиты и избежать их разрастания, уточнил он. «Хруст может стать на постоянной основе и уже никуда не денется. Грубое заклинивание шейного отдела позвоночника является ситуацией, когда без остеопата уже не обойтись», — объяснил Евдокимов.

Убрать боль в шее, добавил он, помогут посещение спортивного зала и регулярная утренняя зарядка.

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Ранее Евдокимов предупредил об опасных последствиях кажущейся безобидной привычки — хруста шеей. Евдокимов объяснил, что хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, может быть связан с отложением солей или появлением остеофитов.

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    Александра Лисица
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