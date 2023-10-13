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16:34, 13 октября 2023Забота о себе

Любителей хрустеть шеей предупредили об опасных последствиях

Врач Евдокимов: хруст в шее может вызывать повреждения тканей и сосудов

Фото: siam.pukkato / Shutterstock / Fotodom

Хруст в шее может быть признаком серьезного заболевания и поводом для обращения к врачу, рассказал остеопат Александр Евдокимов. Об опасных последствиях кажущейся безобидной привычки он предупредил любителей хрустеть шеей в беседе с NEWS.ru.

Евдокимов объяснил, что хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, может быть связан с отложением солей или появлением остеофитов — наростов из костной ткани, которые образуются на поверхности суставов.

«При некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника. Поэтому хруст в шее такого плана, особенно если у человека сидячая работа, это нехороший звоночек, нужно обратиться к врачу», — рассказал Евдокимов.

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При этом, продолжил врач, если хруст возникает у худощавых или молодых людей, а также у детей , то это нормально — в этом случае звук не является признаком патологии.

Ранее спортивный врач, терапевт Джефф Кайод перечислил возможные причины болей в коленях. По словам медика, слабость и перенапряжение подколенных сухожилий могут быть спровоцированы недостаточной растяжкой до и после тренировки, а также малоподвижным образом жизни.

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    Александра Лисица
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