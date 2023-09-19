Врач рассказала об особенностях старения женщин со славянской внешностью
С возрастом лица славянок становятся отекшими и потяжелевшими, предупреждает дерматокосметолог, основатель клиники Nonparelle Галина Заросиленко. Об этих и других особенностях старения женщин со славянской внешностью врач рассказала «Ленте.ру».
Большинство людей славянской внешности и более половины людей с другим типом внешности склонны к деформационно-отечному типу старения, говорит Заросиленко.
Среди известных лиц подобный тип старения наблюдается у Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Мэг Райан, Натали Портман. Именно этот тип изменений внешности сложнее всего поддается коррекции
Один из главных факторов схемы старения — наследственность, продолжает врач. Чтобы понять, как человек будет стареть, необходимо посмотреть на внешность его родителей и дедушек и бабушек с обеих сторон.
По ее словам, славянский морфотип старения свойствен людям, склонным к полноте: из-за избытка подкожно-жировой клетчатки в тканях накапливается вода, и человек отекает. «По моим наблюдениям пациентам этого типа свойственны крупные черты лица, широкая кость, круглая или квадратная форма лица», — комментирует собеседница «Ленты.ру».
У людей славянского типа с возрастом меняется овал лица, появляются носогубные складки и второй подбородок, а также отечность лица и тела. Из-за гравитации нависшие веки, брыли с возрастом грозят всем морфотипам, но у славянского типа они более выражены
Заросиленко добавила, что у людей этого типа неизбежно появление тяжелых носогубных складок, утяжеления нижней части щек и деформация овала лица.
необходимо заниматься профилактикой старения людям славянской внешности
Врач предупреждает, что люди этого типа не имеют мелких морщин, поэтому филлеры им противопоказаны. Она считает, что филлеры добавляет лицу лишний объем: оно станет более гладким, но еще при этом тяжелым и одутловатым.
Для антивозрастной профилактики рекомендую лимфодренаж. Это аппаратная косметология: микротоки, РФ-лифтинг, смасслифтинг, — все, что улучшает лимфоотток. Также следует использовать инъекционный метод — липомодификаторы, липолитики. Эти препараты устраняют лишнюю подкожно-жировую клетчатку, удерживающую влагу
Фундаментальная задача, по словам дерматокосметолога, — устранить деформацию — пострадавший тонус, эластичность и упругость кожи. Сделать это можно с помощью любого безоперационного лифтинга.
«Если вовремя не заняться профилактикой проявления старения, то в запущенном варианте сможет помочь только пластическая операция», — заключила врач.
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