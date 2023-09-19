Врач рассказала об особенностях старения женщин со славянской внешностью

Врач Заросиленко предупредила, что с возрастом лица славянок становятся отекшими

С возрастом лица славянок становятся отекшими и потяжелевшими, предупреждает дерматокосметолог, основатель клиники Nonparelle Галина Заросиленко. Об этих и других особенностях старения женщин со славянской внешностью врач рассказала «Ленте.ру».

Большинство людей славянской внешности и более половины людей с другим типом внешности склонны к деформационно-отечному типу старения, говорит Заросиленко.

Среди известных лиц подобный тип старения наблюдается у Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Мэг Райан, Натали Портман. Именно этот тип изменений внешности сложнее всего поддается коррекции Галина Заросиленко дерматокосметолог

Один из главных факторов схемы старения — наследственность, продолжает врач. Чтобы понять, как человек будет стареть, необходимо посмотреть на внешность его родителей и дедушек и бабушек с обеих сторон.

По ее словам, славянский морфотип старения свойствен людям, склонным к полноте: из-за избытка подкожно-жировой клетчатки в тканях накапливается вода, и человек отекает. «По моим наблюдениям пациентам этого типа свойственны крупные черты лица, широкая кость, круглая или квадратная форма лица», — комментирует собеседница «Ленты.ру».

У людей славянского типа с возрастом меняется овал лица, появляются носогубные складки и второй подбородок, а также отечность лица и тела. Из-за гравитации нависшие веки, брыли с возрастом грозят всем морфотипам, но у славянского типа они более выражены

Заросиленко добавила, что у людей этого типа неизбежно появление тяжелых носогубных складок, утяжеления нижней части щек и деформация овала лица.

с 30-35 лет необходимо заниматься профилактикой старения людям славянской внешности

Врач предупреждает, что люди этого типа не имеют мелких морщин, поэтому филлеры им противопоказаны. Она считает, что филлеры добавляет лицу лишний объем: оно станет более гладким, но еще при этом тяжелым и одутловатым.

Для антивозрастной профилактики рекомендую лимфодренаж. Это аппаратная косметология: микротоки, РФ-лифтинг, смасслифтинг, — все, что улучшает лимфоотток. Также следует использовать инъекционный метод — липомодификаторы, липолитики. Эти препараты устраняют лишнюю подкожно-жировую клетчатку, удерживающую влагу Галина Заросиленко дерматокосметолог

Фундаментальная задача, по словам дерматокосметолога, — устранить деформацию — пострадавший тонус, эластичность и упругость кожи. Сделать это можно с помощью любого безоперационного лифтинга.

«Если вовремя не заняться профилактикой проявления старения, то в запущенном варианте сможет помочь только пластическая операция», — заключила врач.

Ранее дерматокосметолог Владимир Ивкин назвал способы позаботиться о лице до наступления холодов. Он рассказал, что рассказал, что пилинг и витамины сделают кожу здоровой.