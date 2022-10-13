Врач назвал способы позаботиться о лице до наступления холодов

Дерматокосметолог Владимир Ивкин рассказал, что пилинг и витамины сделают кожу здоровой

Сделать кожу красивой и здоровой помогут витамины, медовый пилинг и другие процедуры, рассказал врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие способы позаботиться о лице до наступления холодов.

Резкая смена погоды может стать настоящим ударом для кожи. Дерматокосметолог рассказал, что сгладить его помогут энзимные и легкие кислотные пилинги на основе медовых компонентов, ультразвуковая чистка и глубоко увлажняющая маска.

Биоревитализация — это коктейль на основе гиалуроновой кислоты и витаминов. Препараты для процедуры подбирают индивидуально для каждого пациента. Курс биоревитализации глубоко увлажняет кожу и питает ее, не давая ей пересохнуть и обветриться во время сильных холодов Владимир Ивкин врач-дерматокосметолог

Фотолазер помогает избавиться от покраснений на лице, заметно сужает кровеносные сосуды, убирает купероз, пигментацию, лечит акне и восстанавливает гидрорезерв в коже, продолжил Ивкин. Он пояснил, что лазерные процедуры лучше совершать в осенне-зимний период, так как воспаленная после процедуры кожа не будет подвергаться ультрафиолетовому излучению.

На помощь здоровью и красоте кожи также придут витамины и БАДы, добавил дерматокосметолог. «В холодный период иммунитет ослаблен, что отразится и на коже. В зимний сезон организму понадобится помощь в виде биологически активных добавок и витаминов для поддержания здоровья», — прокомментировал Ивкин.

В средствах для домашнего ухода, по его словам, обязательно должны быть липидовосстанавливающие компоненты, которые не повредят кожу и не вызовут быструю регенерацию клеток, что вредно в холодный период. Также нужно использовать кремы не только на основе AHA-кислот, но и церамидов, глицерина, которые будут питать и увлажнять кожу.

Ранее Ивкин назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры. Он рассказал, что за 15 минут лицо можно сделать более мужественным.