Названы сроки открытия участка новой линии метро в Москве

Собянин: участок Троицкой линии московского метрополитена откроют в 2024 году

Участок Троицкой линии московского метрополитена от «ЗИЛа» до «Коммунарки» откроют в 2024 году. Сроки запуска станций новой линии метро назвал мэр Сергей Собянин во время осмотра строительства станции, его слова приводит портал mos.ru.

Собянин отметил, что станция метро «Тютчевская» Троицкой линии, расположенная в поселке Мосрентген в Новой Москве, готова на 80 процентов, в данный момент там ведутся отделочные работы. «Сегодня историческое событие для этой ветки метро — пройдены все тоннели от станции "Академическая" до "Коммунарки"», — добавил он.

Мэр Москвы указал на высокую степень готовности участка метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки», состоящего из 11 станций, и поручил завершить строительство раньше установленного срока. «По плану у вас — до конца следующего года, но старайтесь раньше закончить, потому что готовность высокая. Тогда у вас получится пусковой комплекс отсюда до Большой кольцевой линии», – обратился к представителю подрядчика Собянин.

Троицкая линия метрополитена пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ» до города Троицка. Помимо этого, дополнительную линию метро получат районы, которые прилегают к Ленинскому проспекту.

Жители столицы, проживающие в шаговой доступности от станции «Тютчевская», смогут экономить на поездках по городу до 50 минут в день. Путь до пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) станет в три раза быстрее и сократится с получаса до 10 минут.

Ранее в ноябре стали известны подробности о Троицкой ветке московского метро.