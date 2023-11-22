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10:31, 22 ноября 2023Среда обитания

В ЦБ обеспокоились ухудшением качества ипотеки

Эксперт Данилова: ЦБ наблюдает существенное ухудшение качества ипотеки в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) обеспокоен ухудшением качества ипотеки в России и собирается предусмотреть новые меры регулирования. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в беседе с газетой «Известия».

Эксперт отметила, что за последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — тех, кто отдает на погашение ипотеки большую часть своего дохода. «То же самое с первоначальным взносом — у более чем 50 процентов заемщиков, взявших ипотеку, он очень низкий, до 20 процентов, тогда как в начале 2020 года таких ипотечников было менее 30 процентов», — добавила Данилова.

В 2024 году ЦБ ожидает получить новый инструмент регулирования ипотечных кредитов — количественные ограничения на выдачу кредитов, в том числе по первоначальному взносу.

Ранее ЦБ собрался обсудить с правительством дифференциацию ипотечных ставок по льготным программам в зависимости от среднего дохода в регионах. По словам главы финансового регулятора Эльвиры Набиуллиной, нужны более адресные ипотечные программы — массовые приводят к региональным перекосам.

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      Нина Ташевская
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