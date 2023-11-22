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08:30, 22 ноября 2023Из жизни

Женщина пожаловалась на отсутствие подруг из-за своей красоты

Fran Sawyer

Fran Sawyer. Фото: Fran Sawyer / Daily Star

Жительница Великобритании назвала свою красоту проклятием и пожаловалась на отсутствие подруг. Об этом сообщает Daily Star.

55-летняя Фрэн Сойер из города Бейзингсток, графство Гэмпшир, рассказала, что у нее никогда не получалось долго поддерживать близкие отношения с другими женщинами, так как они завидовали ее красоте и умению хорошо одеваться.

Сойер уверяет, что даже в школе, куда ходили ее дети, родительницы других учеников постоянно бросали на нее осуждающие взгляды. Она вспомнила ситуацию, когда старший учитель попросил ее парковаться подальше от входа в школу, так как она «расстраивала других дам».

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Британка призналась, что раньше такое отношение ранило, но со временем она поняла, что женщины просто завидуют ее красоте. «Раньше это очень задевало меня, но потом что-то щелкнуло в мозгу, и я подумала: "Так значит, я особенная! Я собираюсь заработать на этом и дать им тему для разговоров"», — рассказала Сойер.

Женщина начала продавать свои эротические фотографии в интернете и не только неплохо заработала, но и сумела собрать 100 тысяч фунтов на благотворительные цели. «Было немало женщин, которые говорили: "Зачем ты снимаешь сексуальные сторис в 50 лет? Тебе должно быть стыдно". Но я уже привыкла к повешенному на меня ярлыку», — заявила британка.

Сойер также сказала, что, возможно, ее красота и является проклятием, но она уверена, что осуждающие ее женщины на самом деле хотят быть такими же независимыми и уверенными в себе.

Ранее 32-летняя жительница США пожаловалась, что мужчины боятся заводить с ней отношения, потому что она «слишком красивая и умная». Аманда Ченс из штата Вирджиния работает менеджером по закупкам и ведет успешную карьеру эротической модели на OnlyFans.

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      Никита Савин
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