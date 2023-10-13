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05:00, 13 октября 2023Из жизни

«Слишком красивая и умная» модель пожаловалась на одиночество

Фото: @achance30

32-летняя жительница США пожаловалась, что мужчины боятся заводить с ней отношения, потому что она «слишком красивая и умная». Об этом сообщает Daily Mail.

Аманда Ченс из штата Вирджиния работает менеджером по закупкам и ведет успешную карьеру эротической модели на OnlyFans. При этом, несмотря на огромное количество поклонников в сети, в реальной жизни у нее нет романтических отношений. «Мужчин пугает моя внешность и уверенность в себе. Мне говорили, что они просто боятся подойти и познакомиться», — заявила Ченс.

Кроме того, она считает, что многие мужчины осуждают ее или не воспринимают серьезно из-за аккаунта на OnlyFans. Американка много раз ходила на свидания, однако одним мужчинам не нравится, что столько человек видели ее голой, а другие — «просто фанаты, которые не хотят ничего серьезного в реальной жизни».

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Ченс также рассказала, что готова вступить в серьезные отношения только с состоятельным человеком, который будет готов оплатить ее расходы на косметические процедуры и пластические операции и будет делать подарки. «Я уже встречалась с папиками и опять хочу! Кто-то должен заплатить за мою липосакцию», — заявила модель.

Ранее 40-летняя жительница Великобритании пожаловалась, что подвергается хамским нападкам других женщин, так как, по ее мнению, слишком красива для своего возраста и всегда выглядит сексуально. Сабина Ролл-Коэн рассказала, что всегда любила хорошо одеваться и старается как следует нарядиться, даже когда ведет ребенка в школу.

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    Никита Савин
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