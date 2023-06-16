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12:38, 16 июня 2023Из жизни

40-летняя «слишком красивая» женщина пожаловалась на хамство завистниц

Жительница Великобритании рассказала о хамском отношении женщин из-за ее красоты

Фото: Sabine Roll-Cohen

Жительница Великобритании пожаловалась, что подвергается хамским нападкам других женщин, так как, по ее мнению, слишком красива для своего возраста и всегда выглядит сексуально. Ее историю публикует The Sun.

40-летняя Сабина Ролл-Коэн из Лондона рассказала, что всегда любила хорошо одеваться, но она не так часто выходит из дома, поэтому старается как следует нарядиться даже когда, например, ведет ребенка в школу. Однако выяснилось, что это вызывает у многих негативную реакцию «Другие мамы не разговаривают со мной, когда я классно выгляжу. Они просто воротят нос», — посетовала британка на поведение завистниц.

Ролл-Коэн уверена, что столкнулась с явлением «боязни красивых», которое, по ее словам, распространено в социальных сетях. Суть его заключается в том, что некоторые проявляют неприязнь в отношении тех, кто сексуален и хорошо выглядит. Британка вспомнила, как однажды столкнулась с хамством на детском дне рождения, куда пришла с шестилетним сыном. На женщине был короткий топ и узкие джинсы. Она знала только одну женщину на мероприятии, а все остальные не захотели с ней знакомиться и игнорировали.

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«Я худая, у меня рост 173 сантиметра. Я не хожу в спортзал, но и не питаюсь чем попало. Многие из этих женщин увеличились в размерах и стали не так сексуальны после родов. Думаю, их раздражает, что я так хорошо выгляжу. Если зависть — болезнь, то надеюсь, что они выздоровеют», — дерзко заявила женщина.

Кроме того, Ролл-Коэн считает, что ее сверстницы обычно очень скучно одеваются. «Мне нравится носить прозрачные наряды, платья с открытыми плечами и короткие юбки. Я люблю моду, и это всегда было моим стилем. Мне 40, но я считаю, что так одеваться нормально для этого возраста», — заключила она.

Ранее сообщалось, что считающая себя слишком красивой жительница США устала от навязчивого внимания мужчин и решила нанять охрану. Она рассказала, что из-за привлекательной внешности к ней пристают каждый раз, когда она отправляется в спортзал.

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    Никита Савин
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