19-летняя принцесса-зумер станет новой королевой Италии. Кто она такая и почему отец решил отдать ей престол?

Принц Венеции Эммануил Филиберт Савойский заявил, что готов передать трон 19-летней дочери

В недавнем интервью The Daily Telegraph Эммануил Филиберт Савойский, принц Венеции и наследник Савойского королевского дома, сообщил миру, что, когда придет время, он готов уступить роль главы династии своей дочери, принцессе Виттории Савойской, которой сейчас 19 лет. Если бы в 1946 году Италия не отказалась от монархии, это значило бы, что Витторию короновали бы как королеву вместо ее отца.

Нужно уступить место молодым

Виттория Савойская — старшая дочь Эммануила Филиберта и французской актрисы Клотильды Коро. Виттория подрабатывает моделью и уже несколько лет мелькает на обложках модных журналов, например, недавно она появилась на первой странице французского Vanity Fair, а в 2021-м, когда ей было всего 17 лет, сотрудничала с Dior. У девушки более 80 тысяч подписчиков в социальных сетях, и число поклонников удвоилось за последние два года.

Эммануил Филиберт Савойский и его жена Клотильда Коро Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Эммануил Филиберт Савойский описывает дочь, которая относится к так называемому поколению зумеров и которую международная пресса зовет инфлюэнсером как «рок-н-ролл-принцессу». Более того, 50-летний наследник династии итальянских королей считает, что Виттории «все удастся куда лучше», чем ему самому.

Важно, чтобы у молодого поколения был шанс пустить в дело новые, современные идеи, воплотить их в жизнь Эммануил Филиберт Савойский

Виттория Савойская — выпускница частной школы École Diagonale, расположенной в центре Парижа. Сейчас она студентка в одном из университетов Лондона, где изучает историю искусства и политологию. Несмотря на то что в будущем Виттория может стать неофициальной королевой Италии, выросшая между Женевой и Парижем наследница лучше говорит на французском, чем на итальянском.

О Карле III и принце Гарри

Объясняя свое решение передать трон дочери в ближайшем будущем, Эммануил Филиберт сказал, что таким образом хочет избавить Витторию от бесконечного ожидания. Он обратился к примеру Карла III, который провел десятилетия в очереди на законный престол. Вероятно, наследник Савойской династии намекал на то, что Карл III мог бы уступить трон сыну, принцу Уильяму.

Карл — замечательный король, но он ждал слишком долго. Наверное, было бы лучше, если бы он стал монархом раньше лет на двадцать Эммануил Филиберт Савойский

Принц Венеции уже не впервые отпускает неоднозначные комментарии в адрес британской королевской семьи. Когда стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл сложат королевские полномочия, Эммануил Филиберт публично выразил этому поступку свое неодобрение, сказав, что активная роль в королевской семье слишком важна, чтобы отказываться от нее. Ответственность за такое решение герцога и герцогини Сассекских он возложил на Меган Маркл и ее американский бэкграунд.

Эммануил Филиберт Савойский с младшей дочерью Луизой Фото: Backgrid UK / Legion-Media

«Может, в США это трудно понять, но, если ты рождаешься в королевской семье, ты растешь с титулами, с определенными ценностями, с обязанностями. И все это становится частью тебя. Потерять титулы, потерять сущность того, кем он [принц Гарри] был рожден стать, невероятно тяжело. Неправильно отказываться от такого», — сказал он в интервью ABC News.

Женщины в авангарде монархии и отказ от Салического закона

В 2021 году заголовки мировой прессы пестрели именем Виттории Савойской. О красивой и богатой 17-летней наследнице из династии итальянских королей тогда узнали все. Причина заключалась в том, что нынешний глава Савойского дома 84-летний Виктор Эммануил Савойский подписал отказ от Салического закона, древней традиции, согласно которой главой дома и наследником престола может быть только мужчина. Савойский королевский дом следовал этому закону на протяжении всего своего существования — с 1003 года.

Принц Виктор Эммануил с женой в 2003 году Фото: Pool Benainous / Vandeville / Gamma-Rapho / Getty Images

Учитывая, что у Виктора Эммануила лишь один сын — Эммануил Филиберт, а у него, в свою очередь, нет детей мужского пола, а есть только две дочери, такое решение кажется понятным и, скорее, прагматичным, чем прогрессивным. Однако в многочисленных интервью Эммануил Филиберт настаивал на том, что решение было принято для того, чтобы поддержать женскую эмансипацию и присоединиться к другим монархическим династиям, где женщины могут наследовать королевский титул. Он назвал решение отказаться от закона важным актом в 2021 году, когда «женщины так активно отстаивают свои права».

Через несколько лет в Европе будет больше королев, чем королей. Люди начинают понимать, хоть и с опозданием, что чувствительность и ум женщин делают их прекрасными лидерами Эммануил Филиберт Савойский

«Это лучший подарок, который дедуля мог мне сделать», — прокомментировала событие 17-летняя Виттория ди Савойя и пообещала «удвоить усилия в учебе, чтобы оправдать его надежды». «Италия не особо прогрессивна, но они научатся», — ответила новоиспеченная наследница, когда ее спросили, уверена ли она в том, что страна готова к приходу королевы, а не короля.

Королевские соперники и равенство полов

Мать Виттории Клотильда Коро торжественно заявила после отмены Салического закона, что «теперь господствует равенство полов». Однако многие считают решение Виктора Эммануила сделать внучку наследницей частью борьбы между королевскими кланами. Отец девушки Эммануил Филлиберт отчасти признал это, злорадно заметив в разговоре с журналистами, что отсутствие сыновей не поможет другой Савойской ветви — Аоста — отодвинуть их в сторону.

Они считали, что раз у меня нет наследника мужского пола, право на престол перейдет к ним, но времена изменились, и мы должны меняться вместе с ними и быть современными. Конечно, им это не нравится, я понимаю их разочарование Эммануил Филиберт Савойский

Дело в том, что у Савойского дома есть несколько ветвей, которые спорят между собой за право считаться наследниками итальянского престола. Так, Виттория, ее отец и дед принадлежат к старшей ветви, ветви Кариньяно. Однако на престол также претендует двоюродный брат Виттории и ее главный конкурент в престолонаследии Аймоне ди Савойя Аоста из ветви Аоста. Аймоне давно живет в Москве и представляет здесь шинный концерн Pirelli. Ветвь Аоста происходит от Амедео, третьего сына короля Виктора Эммануила II.

Аоста настаивают, что дед Виттории — Виктор Эммануил — «так и не получил согласия отца на брак с простолюдинкой Мариной Рикольфи Дориа», с которой познакомился в яхт-клубе. Их брак незаконен, а значит, его сын, а теперь и внучка Виттория не могут быть наследниками.

Аймоне Савойский-Аостский, герцог Аостский и Савойский Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Неприязнь между представителями Савойского дома даже доходила до драки. Во время свадьбы будущего испанского короля Фелипе в 2004 году тогда еще 67-летний Виктор Эммануил ударил кузена Амедео сразу после того, как тот с ним поздоровался. «Мягко говоря, мы не в очень хороших отношениях», — рассказал о том эпизоде Амедео.

Эммануил Филиберт в разговоре с журналистами с усмешкой на лице отверг слухи о рукоприкладстве отца.

Нет-нет, он не бил его, он просто по-родственному обнял, но, возможно, объятие было слишком крепкими и резким Эммануил Филиберт Савойский

Теперь Аоста оспаривают претензии Виттории на трон через древнюю организацию, известную как Consulta dei Senatori del Regno, которая, по словам Эммануила, была распущена вместе с упразднением монархии в Италии.

«После того как мой дед покинул Италию, Совет исчез, они создали поддельную организацию с тем же именем, чтобы придать легитимность своей борьбе против нас», — сказал Эммануил.

Запятнанное прошлое

Итальянцы не любят вспоминать королей из Савойской династии. Прапрадед Виттории Виктор Эммануил по прозвищу Скиаболетта сотрудничал с режимом Бенито Муссолини, по его вине в концлагеря отправились около тысячи евреев, из которых выжили лишь 16 человек. Он скончался в изгнании в Египте в 1947 году. За четыре года до этого он бросил армию и бежал из Италии, опасаясь преследования немецких нацистов после объявления перемирия со странами антигитлеровской коалиции.

В мае 1946 года Скиаболетта отрекся от престола в пользу сына Умберто. Месяц спустя итальянцы проголосовали за создание республики, а мужчинам Савойской династии запретили ступать на итальянскую землю. Этот запрет отменили лишь в 2002 году по инициативе правительства Сильвио Берлускони

При этом дед юной Виттории тоже не отличался образцовым поведением. 86-летний Виктор Эммануил, принц Неаполитанский и нынешний глава Савойского дома, не раз оказывался в центре скандалов, и против него даже возбуждали уголовные дела. В 1978 году он во время ссоры по неосторожности застрелил 19-летнего немецкого туриста Дирка Хамера, а в 2006 году его арестовали по обвинениям в причастности к сутенерству, коррупции и тесным контактам с сицилийской мафией. Его репутация оказалась почти окончательно разрушена, когда в 2007 году он заявил, что расовые законы Муссолини «в целом были не так ужасны».

Эммануил Филиберт Савойский с двумя дочерьми: Витторией и Луизой Фото: Italy Photo Press / Legion-Media

Можно было бы подумать, что ветвь Аоста не коснулись подозрения в симпатиях к фашизму. Однако дед Аймоне, работающего сейчас в Pirelli, 4-й герцог Аостский был первым и последним королем Независимого государства Хорватия с 1941 по 1943 год, где его короновали под именем Томислава II. Это государство было создано при поддержке Италии и нацистской Германии. Роль Томислава II в новом государстве была номинальной, а вся реальная власть находилась в руках хорватского фашистского движения усташей и их вождя Анте Павелича. Король так ни разу и не побывал в своем королевстве, а усташи между тем оказались повинны в потере сотнен тысяч человеческих жизней: сербов, евреев и цыган истребляли на территории нынешней Хорватии, Сербии и Герцеговины. После образования Итальянской республики Амедео бежал в Аргентину.

Дело в деньгах

Борьба разных ветвей Савойского дома может показаться глупой и странной для обывателя: в конце концов от монархии в Италии отказались давно и с большим скандалом.

Эммануил Филлиберт часто говорит о том, что «во времена кризиса люди видят в королях и королевах сильное, почти мистическое начало». Он настаивает, что королевская семья становится отражением всего народа и нужна ему как символ общности, как флаг.

Виктор Эммануил Савойский с женой Мариной и его сын Эммануил Филиберт Савойский с женой Клотильдой Коро в Пантеоне Фото: Anan Sesa / Legion-Media

Принц Венеции постоянно обращается к примеру Испании, где монархию восстановили после падения режима Франко, и король Хуан Карлос помог поставить страну на демократические рельсы. Сейчас королевскую династию возглавляет его внук, Филипп VI, и трон за ним тоже должна наследовать дочь, 17-летняя принцесса Леонора.

Однако, вероятнее всего, в центре интересов ветви Кариньяно не только трон, но и деньги. Точнее, трон, официальное звание королевской семьи, а с ним — деньги. Так, например, считает историк Паоло Кастаньо.

Здесь замешаны деньги. Только наследники престола контролируют ордена, раздают благородные титулы в обмен на выплаты. Назначив Витторию своей наследницей, ее дед Виктор Эммануил обеспечил своей семье не только престиж, но и денежные потоки. Пока что, по его словам, именно ветвь Кариньяно приглашают на королевские свадьбы, не Аоста Паоло Кастаньо историк

Ходили слухи, что Эммануил Филиберт даже планировал создание консервативной монархической партии. Говорили, что отмена Салического закона — это тонко рассчитанный ход, чтобы обойти ограничения итальянской конституции, в которой говорится, что во главе страны не может встать король (то есть монарх мужского пола). Правда ли это или домыслы, пока неизвестно.

Последние годы он вместе с дочерью занимался созданием сериала в стиле нашумевшей «Короны» о своей бабушке, Марии Жозе, последней королеве Италии. «Совершенно антифашистская картина», — говорил он журналистам. «Полностью антифашистская», — вторила ему с французским акцентом дочь.

При этом опрос общественного мнения, проводившийся в Италии несколько лет назад, показал, что заинтересованность местных жителей в восстановлении монархии близка к нулю. «Никогда не говори никогда», — отвечает на это отец принцессы-зумера.