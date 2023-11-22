Новая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла на родину

МЧС России: очередную группу из 28 россиян доставили из сектора Газа в Москву

Очередная группа из 28 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Их доставил самолет Ил-76, который уже приземлился в столичном аэропорту Домодедово. «С начала гуманитарной миссии МЧС России доставлено 553 человека в Россию», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что почти половина желающих покинуть Газу граждан России уже находится на родине. Он заверил, что работа по эвакуации россиян продолжается «на ежедневной основе».