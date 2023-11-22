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02:45, 22 ноября 2023Россия

Новая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла на родину

МЧС России: очередную группу из 28 россиян доставили из сектора Газа в Москву

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Очередная группа из 28 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Их доставил самолет Ил-76, который уже приземлился в столичном аэропорту Домодедово. «С начала гуманитарной миссии МЧС России доставлено 553 человека в Россию», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что почти половина желающих покинуть Газу граждан России уже находится на родине. Он заверил, что работа по эвакуации россиян продолжается «на ежедневной основе».

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      Марина Совина
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