Кремль заявил о половине перевезенных из Газы россиян

Песков: почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезена в РФ

Почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезена в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его в понедельник, 20 ноября, цитирует ТАСС.

Работа по эвакуации сограждан продолжается, добавил пресс-секретарь Владимира Путина. По его словам, Москва тщательно отслеживает работу спасателей и дипломатов.

«Работа ведется на ежедневной основе, весьма напряженная. Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в РФ», — уточнил Песков.

20 ноября также стало известно, что борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в Россию доставлены уже свыше 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались более тысячи человек. В МЧС рассказали, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.