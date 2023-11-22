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10:59, 22 ноября 2023Силовые структуры

Обнаруженный ФСБ тайник с оружием для украинских диверсантов попал на видео

В ДНР ФСБ нашла тайник с оружием для украинских диверсантов, он попал на видео

Сотрудники УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили тайник с гранатометами для украинских диверсантов под Донецком. Схрон попал на видео, которое публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики заходят в заброшенный дом, в стене которого находится тайник. В нем были гранатометы чешского и шведского производства, уточнили в ведомстве.

Ранее в Херсонской области полицейские совместно с коллегами из региональной Росгвардии нашли под бетонной плитой в заброшенном доме схрон с боеприпасами. Он также предназначался диверсантам.

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