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09:04, 22 ноября 2023Ценности

Одна деталь на новых откровенных фото Кендалл Дженнер смутила фанатов

Фото: @kendalljenner / @calvinklein

Американская модель Кендалл Дженнер приняла участие в новой откровенной фотосессии для модного бренда Calvin Klein и смутила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой, сидя на бежевом диване в черном комплекте нижнего белья. При этом она подогнула под себя ноги и запрокинула голову назад.

Поклонники обратили внимание на одну деталь, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как-то ее нога неестественного согнута», «Это тело шикарно, но к ноге есть вопросы», «Почему нога так странно выглядит? Что-то тут явно не так», «Провальный фотошоп», «Вправьте обратно ногу Кендалл», — высказывались они.

Ранее американская телезвезда Хлои Кардашьян разместила новый снимок и была поднята на смех в сети. Знаменитость поделилась совместным фото со своей матерью Крис Дженнер, на котором они запечатлены обнимающимися друг с другом. При этом родственницы улыбаются и позируют, повернувшись к камере боком. Однако подписчики заметили одну деталь на снимке и уличили Кардашьян в применении неудачного фотошопа.

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      Мария Винар
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