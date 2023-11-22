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11:21, 22 ноября 2023Путешествия

Одна страна Азии захотела запустить прямые рейсы в Россию

Посол Джамали: Россия и Пакистан работают над запуском прямых рейсов

Фото: Naufal MQ / Shutterstock / Fotodom

Пакистан и Россия захотели запустить прямое авиасообщение между странами, Москва и Исламабад ведут работу в этом направлении. Об этом ТАСС сообщил новый посол азиатской страны в РФ Мухаммад Халид Джамали.

«Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов, — заявил он. — (...) Контакты между людьми двух стран очень важны».

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Высокопоставленный дипломат также выразил надежду, что запуск прямых авиарейсов сыграет важную роль в объединении людей и улучшит торговые отношения между государствами.

«В прошлом у нас были прямые рейсы, и все больше и больше российских туристов посещали Пакистан, — добавил посол. — Но наши авиакомпании столкнулись с некоторыми трудностями финансового характера».

По словам Джамали, Пакистан — безопасная страна и сменявшие друг друга правительства делали все возможное для развития внутреннего туризма. «Нам нужно продолжать усердно [работать] над этим, — подчеркнул он. — И только тогда мы сможем привлечь туристов из-за рубежа».

Ранее в ноябре сообщалось, что спрос на поездки в некоторые экзотические государства среди россиян в 2023 году повысился на 40 процентов. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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      Фариза Бацазова
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