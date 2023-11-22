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20:29, 22 ноября 2023Забота о себе

Оззи Осборн пожаловался на влияние антидепрессантов на сексуальную жизнь

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о побочном эффекте приема антидепрессантов. На влияние лекарственных средств на его сексуальную жизнь 74-летний артист пожаловался в семейном подкасте The Osbournes.

Осборн начал принимать антидепрессанты на фоне ухудшения ментального здоровья, связанного с болезнью Паркинсона, диагностированной у него в 2003 году. По словам музыканта, все антидепрессанты, которые он когда-либо принимал, угнетающе влияли на его половую функцию. «С ними одна проблема, они мгновенно уничтожают влечение. Если начинаешь пить антидепрессанты, влечение просто уходит», — поделился он.

37-летний сын Осборна Джек усомнился, что это справедливо для всех подобных лекарственных средств. «Они влияют так и на мужчин, и на женщин, думаю. Но это все-таки не гарантированно, просто возможный побочный эффект», — сказал он.

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В сентябре Оззи Осборн перед очередной операцией рассказывал о состоянии своего здоровья. По словам музыканта, его мучают страшные боли. Осборн также объяснил, что ему предстояла четвертая за четыре года операция, необходимая для ликвидации последствий травм, которые он получил из-за падения с квадроцикла около 20 лет назад.

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      Александра Лисица
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