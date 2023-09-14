Оззи Осборн пожаловался на страшные боли перед новой операцией
Британский рок-музыкант Оззи Осборн перед новой операцией рассказал о состоянии своего здоровья. Осборна, участвовавшего в записи семейного подкаста Osbournes Podcast, цитирует издание People.
74-летний сооснователь рок-группы Black Sabbath подтвердил, что ему предстоит четвертая за четыре года операция по ликвидации последствий травм, полученных при падении с квадроцикла двадцать лет назад, и новых повреждений. «Ниже шеи есть два позвонка, которыми квадрик ударил меня и развалился, от них ничего не осталось. Сейчас меня мучают страшные боли, это очень неприятно», — пожаловался он.
В 2019 году Осборн упал при посещении уборной ночью, и старые травмы дали о себе знать. «В моей спине два позвоночных диска и мышцы плеч просто отошли от скелета, поэтому я наклоняюсь вперед, будто притяжение тянет мою голову к земле», — описал ощущения музыкант.
Осборн, также страдающий от болезни Паркинсона, в июле отменил гастрольный тур по состоянию здоровья.
Ранее дочь Осборна Келли призналась, что похудела слишком сильно. По словам 38-летней певицы, после рождения первенца Сидни от музыканта группы Slipknot Сида Уилсона в 2022 году она решила, что похудение — ее миссия.