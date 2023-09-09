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14:10, 9 сентября 2023Культура

Дочь Оззи Осборна призналась в слишком сильном похудении

Певица Келли Осборн сказала, что зашла слишком далеко в похудение

Фото: Face to face / Globallookpress.com

Британская певица, дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн призналась, что похудела слишком сильно. 38-летнюю артистку, высказавшуюся в подкасте Scheananigans, цитирует People.

По словам Осборн, после рождения первенца Сидни от музыканта группы Slipknot Сида Уилсона в 2022 году она решила, что похудение — ее миссия. «А потом я подумала: так, я сбросила набранное за беременность, посмотрим, смогу ли я сбросить еще. И зашла слишком далеко», — сказала она.

Певица также признала, что пряталась все девять месяцев беременности, чтобы избежать негативных комментариев о своей внешности.

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Ранее дочь Оззи и Шэрон Осборн опровергла обвинения в том, что прибегла к услугам пластических хирургов ради коррекции формы лица. Она настаивает, что изменившаяся линия подбородка и появление точеных скул связаны исключительно с ее похудением на 38,5 килограмма.

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    Александра Лисица
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