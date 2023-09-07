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20:29, 7 сентября 2023Забота о себе

Дочь Оззи Осборна прокомментировала слухи о пластике лица

Певица Келли Осборн опровергла слухи о коррекции формы лица с помощью пластики

Фото: Face to face / Globallookpress.com

Британская певица Келли Осборн назвала беспочвенными заявления некоторых критиков, что она сделала пластику лица. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

Дочь Оззи и Шэрон Осборн опровергла обвинения в том, что прибегла к услугам пластических хирургов ради коррекции формы лица. Она настаивает, что изменившаяся линия подбородка и появление точеных скул связаны исключительной с ее похудением на 38,5 килограммов. «Я никогда не делала пластических операций. Есть вещи, которые я определенно хочу попробовать, когда стану старше, но сейчас я слишком боюсь даже думать об этом», — прокомментировала слухи Осборн.

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По словам артистки, единственная процедура, которую она регулярно делает в кабинете косметолога — это инъекции ботокса. С их помощью она избавляется от морщин. При этом Осборн не отрицает, что в 2018 году уменьшила желудок, чтобы сбросить лишний вес, — она считает это решение одним из лучших в жизни.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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    Наталья Обрядина
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