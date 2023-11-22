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10:04, 22 ноября 2023Путешествия

Пассажир летевшего в Санкт-Петербург самолета пошутил о бомбе и сорвал вылет

Shot: пассажир рейса Москва — Санкт-Петербург пошутил о бомбе и сорвал вылет

Пассажир российского самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, пошутил о бомбе и сорвал вылет рейса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Внуково вечером 21 ноября. 189 пассажиров уже находились на борту и готовились к взлету, когда члены экипажа попросили их выйти. Людей отвезли обратно до терминала, они прошли повторную проверку безопасности.

Кто именно пошутил о бомбе, не сообщается.

Ранее пассажир американской авиакомпании Frontier Airlines во время полета получил по AirDrop анонимное сообщение о бомбе на борту. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Балтимора в Атланту, США.

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      Зарина Дзагоева
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