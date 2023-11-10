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18:02, 10 ноября 2023Путешествия

Пассажир получил сообщение о бомбе в самолете и вызвал недовольство попутчиков

В США пассажир рейса Frontier Airlines получил сообщение о бомбе во время полета

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Пассажир американской авиакомпании Frontier Airlines во время полета получил по AirDrop анонимное сообщение о бомбе на борту. Об этом сообщает портал FOX 5 Atlanta.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе из Балтимора в Атланту, США. Пассажир сразу же рассказал об инциденте стюардессе, и летный экипаж попросил направить к лайнеру аварийные бригады после приземления.

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FOX 5 Atlanta пишет, это произошедшее вызвало недовольство попутчиков мужчины, получившего сообщение о взрывном устройстве. Известно, что им пришлось выходить из самолета по одному, при этом каждого пассажира обнюхивала служебная собака. Кроме того, по данным издания, стражи правопорядка около четырех часов досматривали багаж путешественников в аэропорту Атланты.

Представитель перевозчика заявил, что никаких доказательств наличия взрывного устройства в салоне самолета обнаружено не было. Расследованием дела занимается ФБР.

Ранее пьяный пассажир самолета российской авиакомпании пригрозил бортпроводникам бомбой и оправдал свои действия желанием выпить холодного пива. По словам мужчины, на него обозлились все пассажиры на борту лайнера.

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      Марина Черняк
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