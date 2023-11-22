Два поезда столкнулись в Ульяновской области, пострадали 25 человек

Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. В результате пострадали десятки пассажиров, у всех ссадины и ушибы. Среди обратившихся за медицинской помощью один ребенок.

Поезд следовал из Перми в Адлер

Пассажирский поезд направлялся в Адлер, а маневренный тепловоз, с которым он столкнулся, стоял на станции. В пресс-службе РЖД сообщили, что машинист экстренно затормозил: «Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет», — говорится в сообщении.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Уточняется, что происшествие случилось в Чердаклинском районе между станциями Бряндино и Тиинск, поезда столкнулись на скорости 55 километров в час. В пассажирском поезде находилось 396 человек, из них 94 ребенка. Из-за аварии поезд задержали на 1 час и 21 минуту.

При столкновении пострадали десятки человек

По данным РЖД среди пострадавших есть один ребенок. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что серьезно пострадавших после столкновения поездов в Ульяновской области нет. Он также пообещал оказать всем помощь. В Минздраве Ульяновской области сообщили ТАСС, что никто из пострадавших не нуждается в госпитализации.

25 пассажиров пострадали при столкновении поездов

В настоящий момент известно, что на место происшествия выехали сотрудники региональных экстренных служб. Mash со ссылкой на источники пишет, что из-за сильного снегопада одна из опергрупп спасателей не может добраться до места аварии. На место столкновения также выехал ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Ульяновского ЛО МВД России.

Поезда могли столкнуться из-за ложного сигнала

Источники Baza сообщают, что поезд и локомотив могли столкнуться из-за ложного сигнала о свободных путях. По информации издания, система, исключающая следование по одним путям, не сработала. Из-за плохой видимости машинисты не заметили вовремя вагоны перед собой и экстренно затормозили.