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17:19, 22 ноября 2023Среда обитания

Рост цен на квартиры в России объяснили

Риелтор Никитина: жилье в России дорожает из-за строительства маленьких квартир
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жилье в России дорожает из-за тенденции строить доступные маленькие квартиры. Рост цен на недвижимость в стране объяснила руководитель агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина в беседе с Ura.Ru.

«Связано это в первую очередь с тем, что растет стоимость жилья. Застройщики, чтобы снизить цену и позволить покупателям приобрести жилплощадь как можно быстрее, уменьшают площадь квартир. В результате спрос на недвижимость растет, что приводит к росту цен», — пояснила риелтор.

Тенденция к росту цен на жилье продолжится, считает операционный директор агентства недвижимости Ox Capital Сервер Муртазаев. Эксперт не исключает, что в 2024 году квартиры в Москве могут дополнительно подорожать примерно на 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что новые квартиры в России стали рекордно маленькими — за последние пять лет средняя площадь объектов в крупных городах России сократилась на 7-18 процентов. Участники рынка отмечают, что тренд образовался на фоне падения реальных доходов населения и подорожания недвижимости.

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      Нина Ташевская
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