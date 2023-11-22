Рост цен на квартиры в России объяснили

Риелтор Никитина: жилье в России дорожает из-за строительства маленьких квартир

Жилье в России дорожает из-за тенденции строить доступные маленькие квартиры. Рост цен на недвижимость в стране объяснила руководитель агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина в беседе с Ura.Ru.

«Связано это в первую очередь с тем, что растет стоимость жилья. Застройщики, чтобы снизить цену и позволить покупателям приобрести жилплощадь как можно быстрее, уменьшают площадь квартир. В результате спрос на недвижимость растет, что приводит к росту цен», — пояснила риелтор.

Тенденция к росту цен на жилье продолжится, считает операционный директор агентства недвижимости Ox Capital Сервер Муртазаев. Эксперт не исключает, что в 2024 году квартиры в Москве могут дополнительно подорожать примерно на 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что новые квартиры в России стали рекордно маленькими — за последние пять лет средняя площадь объектов в крупных городах России сократилась на 7-18 процентов. Участники рынка отмечают, что тренд образовался на фоне падения реальных доходов населения и подорожания недвижимости.