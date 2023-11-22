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16:45, 22 ноября 2023Мир

Путин высказался о подрыве «Северных потоков»

Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — акт государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы», — сказал он.

В частности, среди методов такой борьбы можно назвать разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, а также акты государственного терроризма, добавил политик. По его словам, вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря.

Ранее в МИД заявили о готовности требовать компенсацию за подрыв «Северных потоков». Россия ждет итогов расследования в Совете Безопасности, заявил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский.

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      Виктория Кондратьева
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