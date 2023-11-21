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11:37, 21 ноября 2023Мир

В МИД заявили о готовности требовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

МИД РФ: Москва не исключает требований компенсации за подрыв «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Москва не исключает требований компенсации за подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» по итогам результатов расследования. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

«Расследование еще не закончено, мы ждем, когда будут итоги расследования в Совете Безопасности, тогда будем смотреть», — отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал данные о возможной причастности Украины к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он подчеркнул, что в американской администрации еще не думали о мерах против страны, если ее вина в произошедшем подтвердится.

Газета The Washington Post написала, что экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». По словам источников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.

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      Виктория Кондратьева
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