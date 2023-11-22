Пятеро детей оказались в реанимации после пожара в российском жилом доме

В Улан-Удэ пять детей попали в реанимацию после пожара в жилом доме

Пять детей пострадали при пожаре в жилом доме Улан-Удэ, они находятся в реанимации. Об этом сообщила детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) в Telegram-канале.

«На данный момент все пять детей находятся на ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в медицинском учреждении.

Там добавили, что врачи проведут телемедицинскую консультацию с Федеральным центром, на которой обсудят состояние пострадавших. Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале, всего из горящего здания эвакуировали шесть человек, пятеро из которых — дети. Он поручил Минздраву держать состояние пострадавших на контроле.

Ранее в Иркутске мужчина с четырехлетним сыном сгорели при пожаре в частном доме на улице Лысогорская. Спасателей вызвали соседи россиян. Они же успели разбудить и вывести из дома четверых детей и мать, в горящей постройке остались отец и четырехлетний сын. Их врачи спасти не смогли.