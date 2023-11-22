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08:24, 22 ноября 2023Бывший СССР

Раненый офицер «Отважных» подбил украинский танк из гранатомета

Разведчик Фокс: офицер ВС России подбил танк «Азова», несмотря на ранение

Фото: Stringer / Reuters

Раненый офицер «Отважных» подбил украинский танк из гранатомета во время боя с «Азовом» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Фокс.

«Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк) из гранатомета, будучи раненым», — рассказал разведчик.

Как рассказали военные из группировки ЦВО, задачей «Азова» было 15 ноября прорваться к оборонительной линии ВС России в лесах у города Кременная. До этого тут же начали активно действовать несколько украинских диверсионно-разведывательных групп. Некоторые из них оказались в окружении «Отважных» и отступили с потерями.

Сообщается, что подтвержденные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь на этом участке составили два танка, один бронетранспортер и еще одну неопознанную единицу техники — вероятно, БМП или танк. В живой силе «Азов» потерял от 60 человек убитыми и раненными.

Ранее стало известно, что группа бывших украинских военных выехала на фронт для ведения боевых действий против ВСУ. В подразделении заявляют, что «все готовы сражаться и выбрали правильную сторону».

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