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06:03, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Американец раскрыл ежемесячные расходы и разозлил пользователей сети

СюжетКурс доллара:

Американец под ником @dilfboobiea раскрыл в TikTok ежемесячные расходы и разозлил пользователей сети. Он рассказал, что тратит в месяц почти всю свою зарплату и не имеет возможности откладывать деньги.

Автор ролика отметил, что зарабатывает в месяц около 2,5 тысячи долларов (около 221 тысячи рублей по текущему курсу). Его расходы на аренду жилья составляют 1320 долларов (около 116 тысяч рублей), на машину — 620 долларов (около 55 тысяч рублей), а на питомца — 45 долларов (около четырех тысяч рублей).

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За электричество, Wi-Fi и другие коммунальные услуги парень отдает примерно 147 долларов (13 тысяч рублей) в месяц. Кроме того, он оплачивает несколько подписок на развлекательные сервисы. При этом молодой человек отметил, что тратит на продукты около 200 долларов (17,5 тысячи рублей) в месяц.

«Это какое-то сумасшествие, после всех этих расходов у меня остается всего 10 долларов (878 рублей — прим. "Ленты.ру"). И я не понимаю всех этих людей, которые советуют мне просто правильно распределять бюджет, но это и так мои минимальные расходы», — возмутился автор. По его словам, он даже не может себе позволить покупать кофе. «В будущем мне хотелось бы купить дом, но как, черт возьми, я могу это сделать, если в конце месяца у меня остается 10 долларов», — заключил он.

«Мы живем от зарплаты до зарплаты», «Они говорят нам перестать покупать кофе, но ведь проблема не в кофе», «Самое ужасное — это когда приходится платить за незапланированные медицинские услуги, ветеринара», «После всех счетов, скудного набора продуктов и бензина у нас ничего не остается, остается выживать в кредит», — разозлились американцы в комментариях под видео.

Ранее американец Гэри Берд сравнил цены на базовые продукты в 2019 и 2023 годах, и возмутил пользователей сети. Он показал в ролике, что их стоимость выросла примерно на 35 процентов.

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      Олег Давыдов
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